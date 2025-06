Mondo Inter scarica Inzaghi, Boninsegna: "Non si è comportato da professionista, che tristezza"

La leggenda nerazzurra Roberto Boninsegna ha commentato a La Gazzetta dello Sport la notizia secondo cui Inzaghi avesse già raggiunto l'accordo con l'Al Hilal prima della finale di Champions persa poi per 5-0 contro il PSG: "Questa sull'accordo con Simone Inzaghi tirata fuori dagli arabi è una storia triste. Non da professionisti. Trovo ingiusto che il nostro allenatore alla vigilia di una partita così importante per il mondo nerazzurro avesse già un altro contratto, non è modo di comportarsi specialmente se il club tenuto all’oscuro di tutto si chiama Inter. A quel punto vincere o perdere la finale non aveva più alcuna importanza: se ne sarebbe andato in ogni caso".

Sono rifiutabili certe offerte arabe?

"Offerta faraonica, senza dubbio e quindi nessuno si scandalizza che abbia accettato. Aggiungo che nel calcio moderno Inzaghi non è il primo e non sarà l’ultimo a definire un trasferimento ad altro club prima della fine della stagione. Ma questo è un altro discorso".