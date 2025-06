Chiariello su Osimhen: “Dopo due anni, basta! Se in Europa non lo vuole nessuno…”

Umbero Chiariello, ai microfoni di Radio Crc, ha parlato dei temi più caldi di casa Napoli: "Osimhen? Rischia di rallentarci. L’anno scorso ci ha proprio bloccati. Osimhen deve decidere cosa vuole fare nella vita, chiede dei soldi fuori dalla grazia anche per gli arabi, 40mln per 3 anni e lui ha detto no. Allora vuole giocare in Europa e ti accontenti tra virgolette dei 10mln? Il Galatasaray vuole alzare persino il tetto, eh no. In Europa non lo cerca nessuno, ci sarà un motivo?

Reijnders con i bonus arriva ad una spesa di 72mln, forte, ma un centrocampista ed invece Osimhen che segna a grappoli non lo vuole nessuno. Si è chiesto perché? Le remore su di lui sono enormi o deve riflettere sugli agenti, ma deve decidersi. Noi non lo vogliamo vedere a Dimaro, non perché non gli vogliamo bene, resterà nella storia del Napoli per uno Scudetto storico, ma non può continuare con questo balletto, deve smetterla. Sono due anni che non riesce a trovare una collocazione degna del suo valore. Se non è bene accetta una persona deve chiedersi se tutti ce l’hanno con lui oppure se è lui che porta a questa situazione. Io temo non abbia mai scelto gli agenti giusti”.