Monetina, Alemao risponde a Sacchi: "So io il dolore che ho provato, lo scudetto è nostro!"

"Alemao tolse al Milan lo scudetto". Alemao, stavolta, risponde ad Arrigo Sacchi. Lo fa parlando al Corriere dello Sport, il riferimento è alla famosa monetina di Carmando: "Non me ne frega niente di quello che dicono. Il Napoli era primo anche con lo 0-0. Lo scudetto è nostro, lo abbiamo meritato e conquistato. Sono stato dentro una favola meravigliosa. Sacchi? Non avevo nulla da farmi perdonare, io non ho alterato la realtà: il dolore alla testa l'ho avvertito io, il taglio l'ho subito io".