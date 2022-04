Montefusco boccia Spalletti: "Non lo capisco quando parla e non convince sui cambi"

Vincenzo Montefusco è deluso. In particolare da Spalletti. "Mi ero espresso positivamente sul Napoli"

Vincenzo Montefusco è deluso. In particolare da Spalletti. "Mi ero espresso positivamente sul Napoli - dice a Tuttomercatoweb.com da autentica bandiera dei partenopei - avevo fiducia in Spalletti e sono rimasto molto deluso. Già all'andata sulle sostituzioni non mi aveva convinto ma il Napoli comunque andava bene. Ultimamente non ho mai capito l'atteggiamento di Spalletti anche verso la stampa, con le sue dichiarazioni non ha mai fatto capire quale fosse la situazione, come andavano le cose... E' difficile da capire Spalletti nelle interviste".