Montefusco: "Callejon e Mertens vanno ringraziati ma adesso bisogna rifare tutto da capo!"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto l'ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco, interrogato sul momento della squadra di Gattuso: “Lobotka è come quelli di una volta. Demme lo ricordo al Lipsia, è un buon giocatore, ma è stato usato come regista, non è nato come tale. Se Gattuso l'ha preso, vuol dire che è utile al suo modo di gioco. Sono due buoni giocatori, per i programmi che farà il Napoli per il prossimo anno, avrai bisogno di grandi giocatori, non buoni. Anche Amrabat e gli altri sono della stessa stirpe di Demme e Lobotka. Callejon e Mertens vanno ringraziati, hanno dato moltissimo alla causa del Napoli, ma bisogna rifare tutto da capo. Anche quando sono venuti loro avevamo punti interrogativi, si sono consacrati poi a Napoli. Vedremo chi sarà l'allenatore, che impostazione daranno alla squadra e poi si vedrà. Napoli a un bivio, deve decidere cosa fare da grande. Se fossi De Laurentiis convocherei una conferenza stampa e gli farei chiarire l'inizio del nuovo ciclo".