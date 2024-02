Montefusco: “Calzona ha inciso subito perché il Napoli è abituato a giocare così!”

L'ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco'.

L'ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco': "Calzona può incidere in poco tempo? In questa squadra sì, è abituata a fare quello che ha sempre fatto. Il Napoli ha fatto tutto bene e c’è da essere ottimista, ha continuato a giocare pure dopo il gol subito. L’ha fatta poi sembrare un allenamento. Il Sassuolo però va detto non è abituato a lottare per salvarsi, se non le risolverà Berardi non è così semplice salvarsi”.