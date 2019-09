Montefusco critico: "In questo Napoli ci sono calciatori fuori posizione, come Insigne"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Montefusco, ex calciatore e allenatore del Napoli: "Questo Napoli mi piace, ma ho un dubbio. Deve sfruttare più il centrocampo con qualche elemento in più, perché così ci sono dei calciatori fuori posizione come Insigne che arriva a sacrificarsi troppo. Ho visto Elmas e devo ammettere che ha le caratteristiche che avevo io. I miei auguri a Cané? Inutile farglieli, tanto ci vediamo tra qualche ora. Se i grandi campioni come Cané e Rivera si fossero allenati con le modalità attuali, avrebbero avuto sicuramente un marcia in più".