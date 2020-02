Montefusco: "Dicevano che Gattuso era uno che aveva solo grinta, invece è preparato!"

Enzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, per commentare il pareggio degli azzurri contro il Barcellona: "Meriti dell'allenatore che c'è adesso, quando è arrivato hanno detto che aveva grinta quando io ho sempre detto che questo è un allenatore preparatissimo. Questo è un uomo che ha studiato molto per fare l'allenatore, ha fatto le cose che deve fare. Contro questo Barcellona non poteva fare diversamente".