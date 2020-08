Montefusco elogia Gattuso: "Per lui ieri sembrava la finale di Coppa, ci tiene tanto. Sul 4-2-3-1..."

Nel corso di Fuorigioco su Canale 8, l'ex tecnico Enzo Montefusco ha parlato di quanto visto in campo con il 4-2-3-1 anche nel primo test: "Gaetano partiva mezzala, ma poi dopo un po' ha agito da vertice alto, ma si è notato di meno perché gli avversari erano così bassi in area di rigore. Mi è piaciuto lo spirito, Gattuso sembrava in clima campionato, ha detto anche qualche brutta parolina, sembrava la finale di Coppa campioni per lui, ci tiene tanto a fare bene e indica i movimenti ad ogni giocatore".