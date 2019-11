Montefusco: "Finalmente Ancelotti ha fatto delle scelte chiare e tutti hanno lottato col cuore"

Nel corso di Fuorigioco su Televomero, l'ex allenatore Enzo Montefusco ha parlato della prova del Napoli a Liverpool: "Con un po' di ritardo, è avvenuto quello che auspicavamo, le attese decisioni di Ancelotti per comporre effettivamente la sua squadra. A Liverpool doveva fare quello, tutti parlavano di imbarcata ma è stato bravo a lottare tutti insieme, col cuore, messi bene tatticamente in campo ed un Liverpool che soffre il Napoli e che ha creato pochissimo e solo su palle inattive. E' chiaro che in campionato dovrà cambiare, serve altro, ma mi è piaciuta la determinazione di Ancelotti e le scelte che ha fatto. Spero che il Napoli sia quadrato anche in campionato per poter rimontare. 5 punti non sono tanti dal quarto posto se il Napoli si ritrova".