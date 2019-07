Montefusco: "Insigne? Meglio vada via da Napoli! Nel modulo di Ancelotti va in difficoltà"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli: “Sono un estimatore di Insigne e per il suo bene è meglio che va via da Napoli perché qualcosa si è rotto tra calciatore e tifosi e anche con l’allenatore credo. Insigne è un grande giocatore, ma è in difficoltà nel modulo di Ancelotti, non si può pretendere troppo da lui perché non è il suo ruolo. L’anno scorso il campionato si è chiuso a dicembre quando la Juve si è messa a distanza dal Napoli e da quel momento in poi tutte le squadre di vertice hanno mollato”.