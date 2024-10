Montefusco: “Lukaku è il punto di riferimento, non deve mai uscire dal campo”

L’ex giocatore e allenatore del Napoli, Vincenzo Montefusco, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La cultura di Conte è vincente, sapevamo che questo allenatore avrebbe fatto la fortuna della società e dei calciatori. Non ci dobbiamo aspettare grandissime partite da lui, ma è un tecnico che vuole solo vincere. E’ un uomo pragmatico, non pensa al bel calcio.

Lukaku? Fa giocare bene tutta la squadra, è l’uomo adatto per il calcio che vuole Conte.

McTominay? Conte lo abituerà sempre di più a giocare da metà campo in su, ha un fisico possente e può andare a concludere in porta. Conte lo sta sfruttando vicino a Lukaku perchè il belga non è al top. Però devo dire che Lukaku non si deve mai togliere dal campo, è il punto di riferimento della squadra”.