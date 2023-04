Montefusco: "Mai parlato di arbitri, ma qui tutti contro il Napoli. Vendetta verso ADL?"

Nel corso di Fuorigioco su Tele A l'ex giocatore ed allenatore Enzo Montefusco ha parlato degli episodi arbitrali in Champions

Nel corso di Fuorigioco su Tele A l'ex giocatore ed allenatore Enzo Montefusco ha parlato degli episodi arbitrali in Champions: "Non ho mai parlato degli arbitri e pure in carriera ne ho viste di tutti i colori, da giocatore ed allenatore manco vedevo il nome. Stavolta però devo dire che tra andata e ritorno hanno condizionato il passaggio del turno. Era netto il rigore su Lozano, l'altro meno. Sia andata che ritorno hanno penalizzato il Napoli, non mi attacco mai a questo, ma sono stati contro il Napoli. Non so di chi siano le colpe, forse della società, non dimentichiamo le dichiarazioni di ADL contro l'Uefa. Chissà forse qualcuno si è vendicato?".