Montefusco preoccupato: “Troppi infortuni e cali fisici nei secondi tempi”

Vincenzo Montefusco fa un'analisi approfondita sul Napoli non solo alla luce del pareggio di contro il Barcellona. "Faccio parte di coloro che hanno sempre sostenuto che la squadra può lottare per tutti i traguardi e in particolare per lo scudetto - dice a Tuttomercatoweb.com l'ex calciatore ed ex tecnico partenopeo - però c'è un problema: il Napoli gioca un tempo e poi nella ripresa vengono fuori parecchie difficoltà al di là del fatto che i risultati comunque ci sono. Anche col Barcellona, che peraltro non è quello degli anni passati, se la potrà giocare al ritorno. Ma mi aspetto che pure i secondi tempi siano all'altezza dei primi. Su questo particolare può farci capire qualcosa Spalletti, anche se a volte è un po' difficile interpretare i suoi discorsi. Si potrebbe dire che le sostituzioni magari avvengono forse troppo tardi ma è l'allenatore che ha il termometro della squadra".

Se è un calo fisico potrebbe essere pericoloso...

"Sì, ma io poi mi chiedo anche come mai tutti questi infortuni. Nel girone d'andata si è detto che il Napoli ha avuto tanti problemi, il covid, la sfortuna. Ora però Anguissa rientra dalla Coppa d'Africa e si fa male, Politano si fa male. C'è da capire se si tratta di guai muscolari o da trauma. Ma queste cose non si riescono a capire perchè il Napoli non fa chiarezza. Però, ripeto, se vengono messe a posto queste cose, la squadra può giocarsi tutto. E per l'allenatore arriverà il momento delle scelte quando sono tutti disponibili: con l'Inter ad esempio ha fatto scelte precise sul portiere e il centrocampo, lasciando fuori Anguissa. Ora bisogna vedere per quel che riguarda il campionato: a Cagliari il Napoli troverà un ambiente difficile ma ci saranno anche poi gli scontri con Lazio e Milan e da queste partite si potrà capire l'evolversi della situazione"