Montefusco: "Rinnovo Gattuso? I progetti lunghi sui tecnici non esistono, avete visto Ancelotti e Conte?"

Nel corso di Fuorigioco su Canale 8, l'allenatore Enzo Montefusco è stato interrogato sul rinnovo di contratto di Gattuso che per ora non è andato in porto: "I progetti nel calcio non esistono, avete visto l'Inter che programmava con Conte? I cicli degli allenatore non esistono, quello triennale di Ancelotti come è finito? Dopo un anno e mezzo è andata, l'unica cosa che cambia è che se hai 3 anni ti viene meno qualche stimolo perché se non va bene tu hai 3 anni... Gattuso ha fatto bene, ha vinto la Coppa Italia, perché vincolarsi? Pure da parte sua, se vuole andare via è vincolato o deve pagare una penale".