Montefusco: “Se fossi l’allenatore del Napoli userei sempre questi due giocatori”

Vincenzo Montefusco, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte in "MSL-Forza Napoli Sempre": "Kvaratskhelia è sicuramente un valore aggiunto del Napoli, perché in Italia nessuno lo conosceva ed è stato pagato poco, lo stesso dicasi per Anguissa. Complimenti, dunque, a Giuntoli e alla società. Quest'anno per me il valore aggiunto del Napoli è anche Spalletti che sta facendo ottime cose, non sta sbagliando niente, ha una serenità interna che gli fa valutare bene le cose. Quando sono stato a Castel di Sangro ho visto un uomo sereno che poteva fare bene e gestire bene il gruppo. Un'altra cosa che mi ha colpito è la voglia che hanno i calciatori azzurri; quelli che entrano sono più forti dei titolari e questo rende ancora più forte il gruppo perché tutti vogliono mettersi in evidenza. Meriti dunque all'allenatore che sta facendo un grandissimo lavoro.

Osimhen? Deve migliorare sotto l'aspetto tecnico perché ha avuto occasioni per mettere la palla in porta e non lo ha fatto. Ma il Napoli ha bisogno di Osimhen perché se tu butti la palla in area c'è bisogno di chi mette la palla in rete di testa. Spalletti con Raspadori ha 2/3 possibilità tattiche per mettere in difficoltà gli avversari perché è un giocatore che viene incontro ai compagni, ha un'ottima tecnica e una grossa forza. Poi ti crea spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Simeone aggredisce gli spazi e fa salire la squadra. Osimhen sembra nervoso e questo mi preoccupa. Invece bisogna dargli tempo. Io se fossi allenatore del Napoli userei sempre Osimhen e Lozano che mettono in difficoltà i difensori avversari con la loro velocità”.