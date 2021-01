Montefusco su Insigne: "Alcuni non vedevano l'ora! Per i napoletani è difficile a Napoli!"

Nel corso di Fuorigioco su Canale 8, l'ex giocatore, allenatore e responsabile delle giovanili Vincenzo Montefusco ha parlato della situazione di Lorenzo Insigne: "Qualcuno non aspettava altro perché Insigne stava facendo grandissime cose, con la Fiorentina aveva fatto il fenomeno. C'è qualcuno che non aspetta altro, l'ho sempre detto: i napoletani a Napoli hanno sempre avuto vita difficile. Insigne è uno che è il 10 della nazionale, è il più forte in Europa, i rigori si sbagliano. Già per prendere il pallone e metterlo lì serve carattere, lui si sente simbolo napoletano in una squadra di tanti stranieri, ma pochi giorni prima l'aveva segnato".