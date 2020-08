Montefusco sul 4-2-3-1: "Il Napoli è andato in difficoltà con Fabiàn e Zielinski..."

Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Il primo gol di Osimhen? Non dobbiamo esaltarci per un gol in allenamento. Siamo soltanto all’inizio, dobbiamo capire ancora come giocherà il Napoli. Dobbiamo essere coerenti e seri. Sono qui per vedere gli allenamenti, alcuni sono a porte chiuse e questo non mi piace. Il 4-2-3-1? Le squadre si formano con equilibrio, il Napoli è andato in difficoltà perché Fabian e Zielinski non hanno grande interdizione. Uno come Veretout non sarebbe male, ci vorrebbe anche un centrocampista fisico. Il portiere? Per me giocherebbe sempre Meret. Io ho giocato con Dino Zoff, per me il portiere deve parare, poi viene tutto il resto”.