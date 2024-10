Montella: "Non voglio mettere pressione a Conte, ma sarà lui a contendere scudetto all'Inter"

Nel corso della chiacchierata, spazio anche alle griglie scudetto

La Juventus si gode Kenan Yildiz, che fa felice anche Vincenzo Montella. Il ct della Turchia, intervistato da La Gazzetta dello Sport, torna così sulla doppietta del 10 bianconero, il più giovane di sempre a riuscirci in una sfida tra Inter e Juventus: "Sono contento per lui, ha dato risposte. In Turchia se ne parla parecchio: lo merita. La posizione? Per me deve partire da sinistra come sta facendo adesso. Forse gli piace di più giocare da seconda punta, ma in quel ruolo è devastante".

Nel corso della chiacchierata, spazio anche alle griglie scudetto: "Alla Juve manca ancora qualcosa - spiega Montella - ma il mercato perfetto non esiste e seve del tempo. Vincere al primo colpo è molto difficile". Il duello, per l'Aeroplanino, sarà quello fra Inter e Napoli: "Non lo dico per mettere pressione a Conte, ma come complimento. Non ha una rosa molto ampia, ma fa una sola competizione e questo aiuta".

Spazio anche all'altalenante Milan: "Può risalire, ma deve comunque recuperare Theo e Leao. Il portoghese deve diventare continuo, decidere le partite che contano. Mi ha stupito Pulisic, concreto ed efficace, anche in zona gol"