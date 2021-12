Montella: “Scudetto? Lotta incerta. Il Napoli mi piace moltissimo nonostante le ultime gare”

Vincenzo Montella, tecnico dell'Adana Demirspor, ha detto la sua sulla corsa scudetto: “L’Inter tra le squadre più forti in Italia? Sicuramente sì. Quest’anno il campionato è molto avvincente lì davanti. Non escluderei l’Atalanta e anche il Napoli che mi piace moltissimo nonostante le ultime gare difficili. Anche il Milan dei tanti giovani ha ampi margini di crescita. La lotta per il titolo la vedo incerta fino alla fine”.