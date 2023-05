Montella sta con Spalletti: "Noi allenatori viviamo di stimoli, se mancano lasciare è giusto"

Vincenzo Montella ha parlato a Radio Anch'io Sport soffermandosi con particolare attenzione sulla finale di Europa League della Roma contro il Siviglia

Vincenzo Montella ha parlato a Radio Anch'io Sport soffermandosi con particolare attenzione sulla finale di Europa League della Roma contro il Siviglia, entrambe sue ex squadre: "È scontato per chi farò il tifo: per me Siviglia è stata una parentesi importante, anche se molto breve. Siamo arrivati ai quarti di Champions League, traguardo storico per la società, e in finale di Coppa del Re. Ma sono stati pochi mesi, non si può paragonare alla passione per la Roma: sono stati dieci anni molto intensi per me".

Cosa pensa dello Scudetto del Napoli? "Felicissimo, erano troppi anni che Napoli non vinceva, è stato un trionfo. Noi allenatori viviamo di energie e stimoli, quando vengono meno, lasciare è un atto di grande responsabilità. Tanto di cappello a Spalletti".