Montella: "Stimo Spalletti, il Napoli si giocherà lo scudetto fino alla fine"

Intervistato da Sky Sport, Vincenzo Montella, attuale allenatore dell'Adana Demirspor quinto nel campionato turco, ha parlato della lotta scudetto: "C'è da fare i complimenti sia a Maldini che a Pioli, perché stanno facendo un gran lavoro, andando oltre le aspettative e si giocheranno lo scudetto fino alla fine. Sono convinto che anche il Napoli sia altamente competitivo e se la giocherà, sia perché è il Napoli e non vince da tanti anni, sia perché stimo Spalletti come allenatore. Hanno qualità per lottare fino alla fine".