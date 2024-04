Montervino: "ADL come al solito sorprende, con Manna credo anche all'arrivo di Conte"

Per parlare del momento in casa Napoli a 'Maracanà', trasmissione di Tmw Radio, è stato l'ex capitano Francesco Montervino.





Napoli, la scelta di Manna come ds come va interpretata? "E' una sorpresa. Vuol dire che veramente ADL come al solito sorprende tutti. Posso pensare anche che l'arrivo di uno come Conte sia possibile. Magari un ds giovane che si fa guidare da uno di esperienza come lui è possibile".

Magari con un mercato importante si può convincere Conte: "Sicuramente un allenatore come Conte se non ha garanzie sul mercato difficile si sieda solo a trattare. Devi mettere sul piatto cifre importanti. Con Manna vedo più vicina la possibilità di un tecnico importante in panchina. Sarà un futuro senza coppe, quindi si potrebbe puntare subito per lo Scudetto e a quel punto potrebbe essere un discorso convincente per Conte. In questo momento la squadra va rifondata, perché vedo giocatori cotti, molti devono cambiare aria. Devono arrivare nuovi giocatori che portino nuova linfa".

Chi salvare di questa formazione? "Raspadori e Anguissa, gli altri difficile che li salvi Conte. Il secondo ha avuto di mezzo anche la Coppa d'Africa, il primo viene da un'annata deludente ma deve crescere. Mario Rui e Juan Jesus sono al capolinea, così come Politano. Salverei Di Lorenzo e Rrahmani".