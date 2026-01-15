Podcast Montervino: "Anche con gli infortuni il Napoli aveva le capacità per battere Parma e Verona"

L'ex calciatore Francesco Montervino è stato ospitare di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni:

Il meno sei dall'Inter cosa lascia al Napoli? "Gli infortuni hanno un peso specifico non indifferente, dato che a giocare diverse partite importanti senza tanti titolari si fa fatica. Questi tre pareggi consecutivi pesano, anche se uno di essi è quello di San Siro. Di certo non ci si aspettava di perdere i quattro punti contro Verona e Parma, anche perché le capacità per vincere cerano ugualmente. La verità è che vincere due campionati di fila è difficilissimo e nella storia è successo solo alle tre big. In ogni caso bisogna ancora guardare avanti, perché avere lo sguardo rivolto in avanti ti permette di andare più veloce rispetto a quando si guarda indietro".

Cosa ti aspetti dalla sfida con il Sassuolo? "Col Sassuolo sarà una partita complicata. Pensare di vincere delle gare sporche come ha fatto ieri l'Inter non fa male a nessuno".

Roma e Juventus potrebbero pensare a rientrare in corsa per lo scudetto? "Roma e Juventus hanno due tecnici che portano i propri calciatori a credere in un obiettivo importante. Onestamente però le vedo dietro sia all'Inter che al Napoli. Tra le due la più attrezzata è la Juventus, ma abbiamo visto che nei momenti critici hanno faticato molto. Non le vedo pronte per puntare allo scudetto".