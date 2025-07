Montervino: "Anguissa? Non più titolare inamovibile. Per completare il reparto ecco chi terrei"

vedi letture

Francesco Montervino, dirigente sportivo ed ex capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Folorunsho mi piace tantissimo, mi dispiacque quando andò via perchè secondo me deve ancora esprimersi al meglio. Ha un valore di circa 10-15 mln di euro. Le persone intelligenti son quelle che capiscono dove sta la verità, non s’è preso con Conte e qualche colpa il ragazzo la darà anche a sè stesso. Non credo che le cose non si possano sistemare tra Conte e Folorunsho.

Anguissa? La Coppa d’Africa incide molto, spesso alcuni calciatori tornano non in condizioni ottimali. Il Napoli ha messo una bella pietra con l’acquisto di De Bruyne che, in qualche modo, avrà una maglia da titolare, così come ce l’hanno Lobotka e McTominay. Anguissa forse non sarà più un titolare inamovibile. Per completare il reparto però serve essere cinici per i doppi ruoli. Folorunsho, per caratteristiche, si avvicina molto ad Anguissa e mi farebbe piacere averlo in rosa per il Napoli”.