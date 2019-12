Montervino assolve Ancelotti: "Forse non aveva torto a schierare il 4-4-2..."

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione 'Ne parliamo il lunedì', soffermandosi sul momento del Napoli di Gattuso: "I risultati sono oggettivi per Ancelotti, ma credo che questa città e questa società, noi che facevamo opinione, avevamo il dovere di sfruttare meglio le potenzialità di avere un allenatore come Ancelotti a Napoli. Da subito non abbiamo accettato che lui cambiasse il sistema di gioco, dalla quarta giornata lui ha cambiato sistema di gioco e tutti abbiamo detto 'eh, ma il 4-3-3...'. Possiamo dire che quest'uomo forse non aveva torto a giocare con il 4-4-2 senza il play? La verità è che questo non è mai stato accettato da nessuno, alla fine non si è mai accettato realmente quello che era il valore aggiunto che è quest'uomo e quello che voleva dare".