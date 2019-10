Montervino: "Atalanta squadra unica e scomoda, ricorda l'Ajax dello scorso anno"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'Atalanta è un avversario scomodo per qualità, intensità, ma è sicuramente una partita che potrebbe vedere il Napoli scavalcare o raggiungere l'Atalanta in classifica, è un obiettivo che il Napoli si deve prefiggere. Salisburgo e Liverpool hanno un'intensità altissima e pressione alta ma sono squadre che giocano a zona, l'Atalanta è una squadra a vecchio stampo, giocano uomo contro uomo per tutto il campo. A livello tattico è paragonabile a pochissime squadre in Italia ed Europa, per il modo di porsi in campo ne ho viste poche squadre così, è particolare e non la paragonerei a nessuno. L'unica che mi ha ricordato quest'Atalanta è l'Ajax dello scorso anno".