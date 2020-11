Montervino bacchetta: "In alcune partite anche giocatori importanti devono restare fuori..."

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "I concetti di espressione di calcio del Sassuolo sono sempre gli stessi. Cercavano di trovare lo spazio in ampiezza e profondità. Con questa cosa cosi ampia bisogna avere il coraggio di iniziare alcune partite lasciando fuori giocatori importanti, perchè il Napoli non ha iniziato con Petagna al posto di Mertens?".