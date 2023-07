Montervino: "D'Ambrosio napoletano, sarebbe ottimo colpo. Ha anche esperienza"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Montervino

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Montervino, direttore sportivo del Casarano ed ex capitano del Napoli: "D'Ambrosio al Napoli? Mi piace soprattutto il fatto che Zanoli vada in prestito. Zanoli ha delle qualità importanti, deve giocare con continuità e fargli perdere un anno dietro DI Lorenzo non sarebbe la soluzione migliore per la sua carriera e per il futuro del Napoli. L’arrivo di un napoletano tra le fila del Napoli, poi, può soltanto far piacere.

Fare aggregazione e creare napoletanità in un gruppo internazionale è positivo. D’altronde, Danilo porta anche spessore ed esperienza internazionale in azzurro”.