Montervino difende Insigne: "Ha fatto una cavolata e gli volevano togliere già la fascia..."

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, difende l'attuale capitano azzurro Lorenzo Insigne col suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Anche ieri in una giornata negativa Insigne ha dato l'unico lampo di genio con quella perla assoluta. Cortesemente, anche a chi ha scritto che bisognava togliergli la fascia per una cavolata, vorrei dirlo. Il Napoli non ha mai valutato i giocatori ultra-trentenni, invece io credo che per alzare l'appeal della squadra servirebbe. Un giocatore alla Ibrahimovic, per la forza mentale e l'esperienza, avrebbe dato una gran mano".