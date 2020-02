Montervino elogia Demme: "E' l'equilibratore della mediana. Sa rendere tutto facile"

Ai microfoni di Radio Gol è intervenuto l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino in merito alla gara contro la Sampdoria e sull'azzurro Diego Demme: "A Genova la partita l’ha cambiata Gattuso che ha voluto dare un segnale forte alla squadra".

FONDAMENTALE - "Demme è un giocatore fondamentale, è l’equilibratore del Napoli. Appena è entrato ha subito toccato palla. È strano come un giocatore così semplice possa essere fondamentale per una squadra come il Napoli. È un semplificatore, rende tutto facile, chiude le linee di passaggio, è una calamita”