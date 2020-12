Montervino: "Fabiàn non vive un periodo felice, c'è un modo per metterlo nelle migliori condizioni"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Chi non sta rendendo al 100% del Napoli? Oggi è fuori discussione che balla all'occhio il periodo non felicissimo di Fabian, la sua condizione non è delle migliori e non sta permettendo di sviluppare la manovra in mezzo al campo. E' un giocatore da rinnovare e rivalutare, se giochi 4-3-3 metti lui in condizione di esprimersi al meglio".