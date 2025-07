Podcast Montervino: "Fossi nel Napoli farei un sacrificio per Ndoye ma non per Beukema"

vedi letture

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha parlato della squadra di Conte a Tmw Radio, durante 'Maracanà': "Sento valutazioni esagerate per Beukema e Ndoye. Farei più sacrifici per Ndoye, che può andarti in doppia cifra, mentre Beukema non so che valore può raggiungere. Il Napoli però ora è la società a cui ambiscono tutti e il Bologna diventa una bottega cara. Davanti prevedo Lucca, che è l'operazione più semplice. Avrebbe la possibilità di crescere in una piazza così importante. Nunez viene per essere protagonista e non so se puoi mettere in un ruolo da comprimario Lukaku.

Non so quanto sia buono per lo spogliatoio una situazione così. Si parla poi di operazioni a metà campo. Se salta Musah, credo rientri Folorunsho. Il Napoli in Champions può ritagliarsi uno spazio almeno tra le prime otto. La squadra si sta allestendo per superare proprio almeno un po' di step in Champions. Sono acquisti orientati a confermarsi in Italia ma anche a fare bene in Europa".