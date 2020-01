Montervino: "Gattuso controllerà i tacchetti? Manca l'ABC. Io limavo quelli di alluminio!"

Nel corso di Canale 8 durante la trasmissione Ne parliamo lunedì, l'ex capitano Francesco Montervino ha parlato delle dichiarazioni di Gattuso di controllare i tacchetti dopo l'ennesimo scivolone che ha portato al gol: "Ogni giocatore ha le sue caratteristiche, io curavo personalmente le scarpe e valutavo il terreno per usare il 15, il 17 o il 19. Io usavo 17 o 19 perchè non dovevo scivolare e mi serviva più aderenza. C'erano i tacchetti di alluminio, io come tanti altri li limavo per averli più appuntiti ed avere aderenza, roba da esaurimento. Poi sono usciti altri tipi, pure di plastica, corto, lamellare ecc. per evitare vescichette. Gattuso dice di voler controllare e significa che manca l'ABC, lui capisce il momento difficile della squadra e perciò lo stimo. Non bisogna lasciare niente al caso, il Napoli si gioca la vita".