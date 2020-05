Montervino: "Giocando ogni 3 giorni ci saranno più infortuni traumatici. Così cambierà il mercato"

Francesco Montervino, storico capitano del Napoli, è intervenuto a Canale 8 parlando della possibile ripresa del campionato: "Giocando ogni 3 giorni ci saranno più infortuni traumatici ma con rose ampie, come quella della Juve, è tutto più facile. Mercato? Penso ai calciatori in scadenza che hanno già firmato per altre squadre dal 30 giugno in poi. Questa è una difficoltà che si andrà a presentare. Ci saranno tanti scambi per le perdite economiche dei club. Sarà un mercato sempre aperto".