Montervino: “Il 4-3-3 è l’unico sistema per rivedere McTominay al top”

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Francesco Montervino: “Con il Genoa c’è stato un ritrovamento tattico di McTominay, che nonostante per l’ennesima volta quest’anno non abbia fatto una partita eccezionale, però ha fatto vedere come nel 4-3-3 sia il vero attaccante di questa squadra.

In tutte le azioni offensive del Napoli è stato il giocatore più vicino alla prima punta. Ricordiamo che nel primo tempo non è arrivato su una palla per un centimetro, nel secondo tempo ne ha lisciata un’altra davanti alla porta e ha partecipato ad uno dei due gol. A mio avviso l’unico modo per vedere lo scozzese in grande ripresa è vederlo in quello schieramento tattico".