Montervino: "Il modo di vedere calcio a Napoli deve cambiare, è il compito di Gattuso..."

Francesco Montervino, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul momento della squadra di Gattuso: "Ha dato un'impronta importante, sta cambiando l'idea di immaginare il calcio a Napoli. Purtroppo abbiamo ancora nella mente il tiki taka di Sarri, il primo calcio di Ancelotti, credo che il compito più difficile per Gattuso sia il far capire che il modo di vedere il calcio a Napoli deve cambiare, non bisogna pensare al bello ma al concreto".