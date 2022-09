Montervino: “La partita di ieri dimostra che Raspadori non vale i 35mln spesi dal Napoli”

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, è intervenuto durante Ne Parliamo il Lunedì, trasmissione di Canale 8

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, è intervenuto durante Ne Parliamo il Lunedì, trasmissione di Canale 8: “La partita di ieri dimostra che Raspadori non vale i 35 milioni spesi dal Napoli. Questo non vuol dire che non può diventarlo, è un giocatore di grandissima qualità, un classe 2000 e nazionale, ma pagare oggi questa cifra è stato un po’ eccessivo. Magari tra due anni vale 70 milioni, ma oggi non vale la cifra spesa".