Montervino: "Llorente sarebbe un'alternativa di lusso, farebbe capire su chi punta il Napoli"

Ciccio Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non ho mai creduto più di tanto all'Atletico Madrid su James, il giocatore vuole fortemente il Napoli e ritrovare Ancelotti. Quando un giocatore mette in cima alla lista una squadra, allora l'operazione deve essere fatta. Llorente? Sarebbe un'alternativa di lusso, questo poi farebbe capire ancora che il Napoli punta su Milik".