Montervino: "Mi auguro che di questo argomento non se ne parli più"

Francesco Montervino, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesco Montervino, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Di Lorenzo? L’unica voce da sentire è la sua, la lettera che ha scritto ha rappresentato già la parola fine di questa storia. Ha ammesso di aver sbagliato, c’è rimasto male per le tante critiche però si è assunto le sue responsabilità. Oggi, dopo la sua conferenza stampa, ci sarà definitivamente la parola fine e mi auguro non se ne parli più.

Sedute d’allenamento? Si percorrono tanti chilometri ad una certa intensità, ma ciò che balza agli occhi è la qualità delle prove tattiche. Restavo incantato su come lavora Conte con la difesa, è meticoloso e non a caso è uno dei migliori al mondo. In pochi giorni a Dimaro-Folgarida ho capito quanto sia bravo. Un allenatore di questo calibro è giusto che abbia uno staff di qualità che ti aiuta tanto a vedere cose di cui l’allenatore può non accorgersene. Al di là di Abbruscato che è alla sua prima esperienza, ma si vede l’affiatamento tra i membri dello staff tecnico”.