Montervino: "Osimhen? Nello spogliatoio regole non scritte, ecco cosa succederà..."

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì', commentando il caso Osimhen: "Nello spogliatoio vige un regolamento a volte scritto ed a volte no, il giocatore chiede scusa ai compagni poi si quantifica la multa. Tutti insieme a cena con le famiglia oppure una cifra in beneficenza. Gattuso si riferiva sicuramente alla multa della squadra, che Osimhen sicuramente la pagherà".