Montervino: "Perché non si punta su Dzeko? Sarebbe l'attaccante perfetto"

Nel corso di Ne Parliamo da Dimaro su Canale 8 l'ex capitano azzurro Francesco Montervino ha proposto un nome a sorpresa: "Dato che la Roma è interessata a Hysaj e non ha troppe disponibilità economiche, perché non puntare su Dzeko? Sarebbe l'attaccante perfetto per il Napoli e lo preferisco ad Icardi. Non è una notizia, semplicemente una mia considerazione".