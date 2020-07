Montervino promuove Lozano: "Nell’ultimo mese ha dimostrato valore non indifferente"

Francesco Montervino ex capitano del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Allan? Non lo dobbiamo scoprire certo stasera. E’ un centrocampista indiscutibile, la qualità e la funzionalità del brasiliano non sono in discussione. Lozano? Nell’ultimo mese ha dimostrato di avere un valore non indifferente. E’ un giocatore importante nel suo ruolo naturale. Lo vedremo prima punta, dove ha anche segnato qualche gol. Il giocatore dimostra di avere grandissime qualità”.