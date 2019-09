Montervino: "Questo Napoli non può temere il Cagliari, altrimenti non parliamo di Scudetto..."

Francesco Montervino, ex centrocampista azzurra, ha parlato del prossimo impegno del Napoli contro il Cagliari ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Con grande onestà, io sono sempre abbastanza equilibrato, non possiamo pensare che il Cagliari possa mettere in difficoltà il Napoli, altrimenti non si potrebbe parlare di Napoli da Scudetto. Questo è un Napoli importante, che finalmente inizia ad essere apprezzato dall'opinione pubblica. L'ultimo anello che manca è la convinzione della gente nel capire che questa è una squadra che può vincere".