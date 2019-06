Montervino scettico: "Veretout buon giocatore ma non ti fa fare il salto di qualità"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino: "Veretout completerebbe il reparto, non ti fa fare un salto di qualità, ma è indubbiamente un buon giocatore. Il Napoli pecca in fisicità quindi andrei a ricercare un calciatore con queste caratteristiche, ma non capisco nulla di calcio quindi il Napoli di certo farà bene.



Koulibaly-Manolas è la coppia che meglio riesce a difendere uno contro uno a campo aperto. E' una coppia ben assortita e nella difesa a campo aperto sono i migliori interpreti e tenendo conto del gioco di Ancelotti, ha bisogno di calciatori bravi nell'uno contro uno".