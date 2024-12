Montolivo bacchetta Conte: "Se i giocatori non li coinvolgi, non sono pronti quando servono"

Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, parla a Sky Sport del modo con cui Conte sta gestendo la rosa del Napoli dopo le due sfide contro la Lazio: "Il problema è che se non li coinvolgi durante l'anno, poi se li chiami non sono pronti. Ogni tanto devi inserirli, non per forza dall'inizio certo, ma serve più minutaggio. La Lazio l'ha vinta così, dando fiducia. Sullo 0-0 Baroni ha messo due attaccanti per dire: voglio vincerla. Mentre Conte non dà fiducia agli altri".