Montolivo pazzo di Zielinski: "Ho un debole per lui, in Serie A è unico"

Intervistato dal magazine Sportweek, l'ex centrocampista Riccardo Montolivo ha parlato dei nuovi acquisti dell'Inter, spendendo parole al miele per l'ex Napoli Zielinski: "Taremi e Zielinski?Sono giocatori pronti: l'iraniano è un attaccante che sa far tutto, arrivando da un grande club come il Porto è abituato alle pressioni e può tranquillamente fare il titolare di questa Inter. Quanto a Zielinski ho un debole per lui, per la qualità che esprime. Sono innamorato del suo controllo a seguire, col quale dribbla già l'avversario. In questo momento è unico, almeno nel nostro campionato".

