Monza, Berlusconi raggiante: "Progetti? Vincere lo scudetto e andare in Champions"

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, intercettato negli spogliatoi di Pisa dopo la premozione in Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "E’ una grande gioia per tutti i giocatori e per tutti i cittadini di Monza e della Brianza. Il Monza è stato fondato nel 1912 e oggi per la prima volta si conquista un posto in Serie A, quindi evviva!

Progetti futuri? Vincere il campionato di Serie A e andare in Champions League”.