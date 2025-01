Monza, Galliani: "Mi dispiace per i miei amici dell'Inter, ma Napoli favorito per lo Scudetto"

L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato all'ingresso dell'assemblea di Lega Serie A a Milano. Queste le sue parole raccolte da TMW": "È arrivato un ragazzo fortissimo. Indovinate chi. Lekovic? Sì, è l'unico che è arrivato (ride ndr).

Può arrivare Jovic?

"Non è un sogno, sappiamo che il mercato e le operazioni si fanno tutte nelle ultime 48 ore. Se fosse aperto una settimana si farebbe tutto in sette giorni, invece è aperto un mese e si fanno tante chiacchiere".

Chi è la favorita per lo scudetto?

"Penso da inizio stagione, e mi dispiace per i miei amici dell'Inter, che il Napoli, avendo una sola competizione, ha un vantaggio enorme, perché si stanca meno degli altri. Non è un fatto legato alla forza della rosa, ma alle partite che giocherà".