Monza, Galliani: "Petagna? Il Napoli è una bottega cara, vediamo. Se prendiamo Icardi? Non so"

Pochi minuti prima di Monza-Frosinone di Coppa Italia, l’ad brianzolo Adriano Galliani ha parlato ai microfoni Mediaset.





TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Pochi minuti prima di Monza-Frosinone di Coppa Italia, l’ad brianzolo Adriano Galliani ha parlato ai microfoni Mediaset.

"Petagna? E' un ragazzo che stimo e a cui voglio bene. Il Napoli però è una bottega cara, vediamo.

Se prendo Icardi? Non lo so... Stasera non si parla di mercato, vediamo cosa succede. Io ero abituato ai giorni del condor, ma quest’anno saranno dal 30 agosto al 1 settembre. Aspettiamo. Quest'anno sarà come in Argentina, con un campionato di Apertura e uno di Clausura. Abbiamo preso gente che conosce la Serie A perché con gli stranieri ci vuole sempre tempo perché si ambientino e quest'anno non possiamo permetterci di non fare bene da subito.

Lo Scudetto? Da 20 anni lo vincono Inter, Juventus e Milan, non credo che usciremo da questo schema, poi la classifica sarà da dipingere. La Roma farà un grandissimo campionato, il Napoli è una buona squadra, poi ovviamente da tifoso del Milan mi auguro che vincano i rossoneri”.